Avf Başkanı Doğan, Erdoğan'ın Ziyaret Ettiği Cemevi'ne İlişkin İhraç Kararını Anlattı: ""Fütursuzca Yapmaya Çalıştıkları Bu Uygulama İnancımıza Son... - Son Dakika
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Avf Başkanı Doğan, Erdoğan'ın Ziyaret Ettiği Cemevi'ne İlişkin İhraç Kararını Anlattı: ""Fütursuzca Yapmaya Çalıştıkları Bu Uygulama İnancımıza Son...

10.08.2022 17:46

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Başkanı Haydar Baki Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevini yöneten Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı yönetimi hakkında başlattıkları ihraç işleminin gerekçesini anlattı. Doğan, “Her cemevimizde Hz. Ali, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli ve Atatürk’ün resimleri vardır. Bu resimlerin olmadığı bir cemevi mümkün değildir. Cumhurbaşkanımıza Alevilik konusunda yardımcı olan şahısların fütursuzca yapmaya çalıştıkları bu uygulama inancımıza son derece zarar vermiştir. Böyle bir kurumun adıyla anılmak bizim Federasyonumuza da zarar verdiğinden, bugün yönetim kurulumuzun aldığı karar sonucu ihraç işlemlerini başlattık” dedi.

TAMER ARDA ERŞİN

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Başkanı Haydar Baki Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevini yöneten Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı yönetimi hakkında başlattıkları ihraç işleminin gerekçesini anlattı. Doğan, "Her cemevimizde Hz. Ali, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli ve Atatürk'ün resimleri vardır. Bu resimlerin olmadığı bir cemevi mümkün değildir. Cumhurbaşkanımıza Alevilik konusunda yardımcı olan şahısların fütursuzca yapmaya çalıştıkları bu uygulama inancımıza son derece zarar vermiştir. Böyle bir kurumun adıyla anılmak bizim Federasyonumuza da zarar verdiğinden, bugün yönetim kurulumuzun aldığı karar sonucu ihraç işlemlerini başlattık" dedi.

Alevi Vakıfları Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevini yöneten Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı yönetimi hakkında ihraç işlemi başlatıldığını duyurdu.

Federasyon Başkanı Haydar Baki Doğan, kararın gerekçesini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Doğan, şunları söyledi:

"Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakıf, bizim Federasyonumuzun bir bileşeni. Fakat federasyon bileşeni olmasına rağmen Cumhurbaşkanı nezdinde gerçekleşecek böyle çok önemli bir ziyaretin bilgisi verilmedi. Cumhurbaşkanlığından, toplantıya katılacak yedi kişilik bir liste talebi geldiği zaman da bizim haberimiz olmadan sadece kendi yönetimlerini yazıp vermişler. Bizim orada olup olmamamız da çok önemli değildi.

Ama Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında orada Alevi ritüellerine ve inancına, yüzyıllardan beri bugünlere kadar getirdiğimiz birçok baskı, zulüm ve katliamlara rağmen getirdiğimiz Alevilik inancımız son derece yozlaşmış bir şekilde, örneğin her cemevimizde Hz. Ali, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli ve Atatürk'ün resimleri vardır. Baş köşemizde durur. Bu resimlerin olmadığı bir cemevi mümkün değildir. Gördüğümüz kadarıyla resimler yan tarafa kaydırılmış, arkasında Arapça bazı resimler konulmuş. Bu resimden Cumhurbaşkanımızın cemevinde olup olmadığını anlamak bile güç.

Bu anlamda bir gün öncesinden, pazar günü DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan da aynı cemevine ziyarete geldi, oruç lokmasını paylaştı. O yemekhanede orucunu açtı. Dolayısıyla cem salonu içinde de oruç açılması Alevi ritüellerinde olmayan bir şey. Dolayısıyla orada basit çıkar hesapları uğruna, Cumhurbaşkanımıza Alevilik konusunda yardımcı olan şahısların fütursuzca hiçbir şeyi hesaba katmadan yapmaya çalıştıkları bu uygulama inancımıza son derece zarar vermiştir. Böyle bir kurumun adıyla anılmak bizim Federasyonumuza da zarar verdiğinden, bugün yönetim kurulumuzun aldığı karar sonucu ihraç işlemlerini başlattık."

"ÖNÜNÜ KESMEK AMACIYLA BAŞLATTIK"

Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini desteklediklerini ancak ziyaret edilen yerin ritüellerine saygılı olunması gerektiğini kaydederek, "Cumhurbaşkanına yardımcı olan insanların işgüzarlığı şeklinde, cemevi yönetiminin de buna destek olması, karşı çıkmaması neticesinde Alevilik inancıyla hiç alakası ve ilgisi olmayan resimler ortaya çıktı. Bu amaçla, biz de kendi inancımıza bağlılığımızı göstermek ve bu tür davranışta bulunan kişilerin önünü kesmek amacıyla böyle bir ihraç işlemi başlattık" dedi.

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avf Başkanı Doğan, Erdoğan'ın Ziyaret Ettiği Cemevi'ne İlişkin İhraç Kararını Anlattı: ''Fütursuzca Yapmaya Çalıştıkları Bu Uygulama İnancımıza Son... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avf Başkanı Doğan, Erdoğan'ın Ziyaret Ettiği Cemevi'ne İlişkin İhraç Kararını Anlattı: ""Fütursuzca Yapmaya Çalıştıkları Bu Uygulama İnancımıza Son... - Son Dakika
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