Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan: "Alevi Kurumlarını Sindirmeye, Korkutmaya Yönelik Saldırıları Kınıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan: "Alevi Kurumlarını Sindirmeye, Korkutmaya Yönelik Saldırıları Kınıyoruz"

06.08.2022 15:43
Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan: "Alevi Kurumlarını Sindirmeye, Korkutmaya Yönelik Saldırıları Kınıyoruz"

Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, dün akşam Federasyon İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’a yönelik saldırıyla ilgili olarak, "Ülkemizin son zamanlarda içine çekilmeye çalışıldığı bu bulanık ve karanlık çağrıştırıcı dönemin farkındayız. Alevi kurumlarını sindirmeye, korkutmaya yönelik bu tür saldırıları kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

Haber : OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, dün akşam Federasyon İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırıyla ilgili olarak "Ülkemizin son zamanlarda içine çekilmeye çalışıldığı bu bulanık ve karanlık çağrıştırıcı dönemin farkındayız. Alevi kurumlarını sindirmeye, korkutmaya yönelik bu tür saldırıları kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, dün gece evinin önünde adres sorma bahanesiyle motosikletle yanaşan iki kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Alevi Vakıfları Federasyon'u da konuyla ilgili bugün Kartal Cemevi'nde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Alevi Dernekleri başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Alevi dernek ve vakıfları başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun imza koyduğu açıklamayı okuyan Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, Muharrem'in ilk günü de Ankara'da eş zamanlı olarak cemevlerine yönelik saldırılar yapıldığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"ÜLKEMİZ BULANIK VE KARANLIĞIN İÇİNE ÇEKİLMEYE ÇALIŞILIYOR: Muharrem'in 7. günü Alevi Vakıfları Federasyonumuz 2. Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş canımız, evinin önünde kimliği belirsiz motorlu, kasklı 2 kişi tarafından saldırıya uğramıştır. Kurum Başkanımıza yapılan bu saldırının faillerinin bir an evvel yakalanıp, adalete teslim edilmesini bekliyoruz. Ülkemizin son zamanlarda içine çekilmeye çalışıldığı bu bulanık ve karanlık çağrıştırıcı dönemin farkındayız.

ALEVİ KURUMLARINI SİNDERMEYE KORKUTMAYA YÖNELİK SALDIRILARI KINIYORUZ: Alevi kurumlarını sindirmeye, korkutmaya yönelik bu tür saldırıları kınıyoruz. Bu topraklarda tarih boyunca Aleviler, hiçbir toplumun hiçbir kesimine karşı ön yargı taşımamış, zalim olmamış ve dayanışma, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla eşit yurttaşlık temelinde ortak yaşam kurma mücadelesi vermiştir.

KAMUOYUNA ÇAĞRIMIZDIR: Kamuoyuna çağrımızdır. Türkiye'de farklı düşünenlere karşı geliştirilen linç girişimleri ve saldırıların takipçisi olalım. Bu saldırıların ve nefret suçluların son bulması için çözüm üretelim. Bundan sonra herhangi bir cemevine ve yöneticilerine karşı saldırıların karşısında olalım. Muharrem oruçlarının tutulduğu bu günlerde ülkemizin içine çekilmeye çalışıldığı bu kaosa karşı birlik, beraberlik içinde, her canımızda, lokmalarımızı pay etmeye devam edeceğiz. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin güzel deyimiyle gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım. Ayrıca bu basın açıklamamıza destek veren siyasi parti temsilcilerine, milletvekillerine, kurum yöneticilerine de desteklerinden dolayı diğer tüm sivil toplum kurumlarına olduğu gibi teşekkürler ediyoruz."

YORUMLAR
500
CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere'den AA'ya ziyaret CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere'den AA'ya ziyaret Gülizar Biçer Karaca'dan Özhaseki'ye: 'Asıl Militanlığı, Kamu Kaynaklarını Hesap Vermeden Yandaş Vakıflara Aktarılmasını Bu Millet Sizden Öğrendi' Gülizar Biçer Karaca'dan Özhaseki'ye: 'Asıl Militanlığı, Kamu Kaynaklarını Hesap Vermeden Yandaş Vakıflara Aktarılmasını Bu Millet Sizden Öğrendi'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kartal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan: 'Alevi Kurumlarını Sindirmeye, Korkutmaya Yönelik Saldırıları Kınıyoruz' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:43 Galatasaray'dan transfer sezonunun bombaları geldi! Mertens ve Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor
14:29 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacağı rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
14:27 Gaziantep'te yüzlerce küçükbaş besicisi, yolu kapatıp kuzu eti fiyatına getirilen yüzde 25'lik indirimi protesto etti
14:12 Kim Kardashian, 13 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı
13:37 KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı! 3 soru birebir aynı, 10 soru ise benzer çıktı
13:37 Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:29 Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:50 21 yaşındaki genç, doğum gününde geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybetti
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 15:43:15. #1.12#
SON DAKİKA: Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan: "Alevi Kurumlarını Sindirmeye, Korkutmaya Yönelik Saldırıları Kınıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement