Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan: "Alevi Kurumlarını Sindirmeye, Korkutmaya Yönelik Saldırıları Kınıyoruz"

Haber : OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, dün akşam Federasyon İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırıyla ilgili olarak "Ülkemizin son zamanlarda içine çekilmeye çalışıldığı bu bulanık ve karanlık çağrıştırıcı dönemin farkındayız. Alevi kurumlarını sindirmeye, korkutmaya yönelik bu tür saldırıları kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, dün gece evinin önünde adres sorma bahanesiyle motosikletle yanaşan iki kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Alevi Vakıfları Federasyon'u da konuyla ilgili bugün Kartal Cemevi'nde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Alevi Dernekleri başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Alevi dernek ve vakıfları başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun imza koyduğu açıklamayı okuyan Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, Muharrem'in ilk günü de Ankara'da eş zamanlı olarak cemevlerine yönelik saldırılar yapıldığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"ÜLKEMİZ BULANIK VE KARANLIĞIN İÇİNE ÇEKİLMEYE ÇALIŞILIYOR: Muharrem'in 7. günü Alevi Vakıfları Federasyonumuz 2. Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş canımız, evinin önünde kimliği belirsiz motorlu, kasklı 2 kişi tarafından saldırıya uğramıştır. Kurum Başkanımıza yapılan bu saldırının faillerinin bir an evvel yakalanıp, adalete teslim edilmesini bekliyoruz. Ülkemizin son zamanlarda içine çekilmeye çalışıldığı bu bulanık ve karanlık çağrıştırıcı dönemin farkındayız.

ALEVİ KURUMLARINI SİNDERMEYE KORKUTMAYA YÖNELİK SALDIRILARI KINIYORUZ: Alevi kurumlarını sindirmeye, korkutmaya yönelik bu tür saldırıları kınıyoruz. Bu topraklarda tarih boyunca Aleviler, hiçbir toplumun hiçbir kesimine karşı ön yargı taşımamış, zalim olmamış ve dayanışma, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla eşit yurttaşlık temelinde ortak yaşam kurma mücadelesi vermiştir.

KAMUOYUNA ÇAĞRIMIZDIR: Kamuoyuna çağrımızdır. Türkiye'de farklı düşünenlere karşı geliştirilen linç girişimleri ve saldırıların takipçisi olalım. Bu saldırıların ve nefret suçluların son bulması için çözüm üretelim. Bundan sonra herhangi bir cemevine ve yöneticilerine karşı saldırıların karşısında olalım. Muharrem oruçlarının tutulduğu bu günlerde ülkemizin içine çekilmeye çalışıldığı bu kaosa karşı birlik, beraberlik içinde, her canımızda, lokmalarımızı pay etmeye devam edeceğiz. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin güzel deyimiyle gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım. Ayrıca bu basın açıklamamıza destek veren siyasi parti temsilcilerine, milletvekillerine, kurum yöneticilerine de desteklerinden dolayı diğer tüm sivil toplum kurumlarına olduğu gibi teşekkürler ediyoruz."