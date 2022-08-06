Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan'dan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan'dan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama Açıklaması

06.08.2022 14:03
Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan'dan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama Açıklaması

Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ın evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırıya uğramasını kınadı.

Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ın evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırıya uğramasını kınadı.

Doğan, Kartal Cemevi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, muharrem ayının ilk günü Ankara'da eş zamanlı olarak cemevlerine yapılan saldırıdan sonra, dün gece de federasyonlarının 2. Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'ın evinin önünde motorlu ve kasklı iki kişi tarafından saldırıya uğradığını hatırlattı.

Sarıtaş'a yapılan saldırının faillerinin bir an evvel yakalanıp adalete teslim edilmesini beklediklerini söyleyen Doğan şunları kaydetti:

"Ülkemizin son zamanlarda içine çekilmeye çalışıldığı bu bulanık ve karanlık çağrıştırıcı dönemin farkındayız. Alevi kurumlarını sindirmeye, korkutmaya yönelik bu tür saldırıları kınıyoruz. Tarihten aldığımız Hz. Ali Efendimiz'in felsefesi 'Bin kere mazlum olsan da bir kere zalim olma.' şiarıyla bu tür olaylarda sabrımızı koruyoruz. Bu topraklarda tarih boyunca Aleviler hiçbir toplumun hiçbir kesimine karşı ön yargı taşımamış, zalim olmamış ve dayanışma, birlik beraberlik, kardeşlik duygularıyla eşit vatandaşları oldukları vatanın bir ferdi olma düşüncesini taşımışlardır. Tüm siyasi parti liderlerine ve halkımıza muharrem oruçlarının tutulduğu, lokmaların paylaşıldığı bu matem günlerimizde ülkemizin içine çekilmeye çalışıldığı bu kaosa karşı birlik, beraberlik mesajlarının verilmesi amacıyla 3 bine yakın cemevimizin kapısının sonuna kadar açık olduğunu vurguluyor ve sizleri muharrem lokmamızı paylaşmaya davet ediyoruz."

Açıklamada diğer Alevi derneklerinin yöneticileri de yer aldı.

Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den geçmiş olsun mesajı

Öte yandan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Sarıtaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Muharrem ayında birlik ve beraberliğe kast edenleri şiddetle kınadığını belirten Yüksel, mesajında, "Muharrem ayında birlik ve beraberliğimize kast edenleri şiddetle kınıyor, saldırganların bir an önce adalet önünde hesap vermesini diliyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Doğan Kartal , Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan'dan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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