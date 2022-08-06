Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde saldırıya uğradı - Son Dakika
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Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde saldırıya uğradı

06.08.2022 12:19
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde saldırıya uğradı

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi.

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi.

Selami Sarıtaş, dün akşam saatlerinde Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki evinin önünde motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Emniyetin özel ekip kurarak olayı çok yönlü araştırdığı bildirildi.

Sarıtaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde saldırıya uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde saldırıya uğradı - Son Dakika
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