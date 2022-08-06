Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde saldırıya uğradı

Selami Sarıtaş, dün akşam saatlerinde Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki evinin önünde motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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