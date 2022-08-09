Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli yakalandı

09.08.2022 10:31
Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli yakalandı

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ın evinin önünde darbedilmesine ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ın evinin önünde darbedilmesine ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıtaş'ın, Orhantepe Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta akşam saatlerinde evinin önüne motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğraması ve yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin çok kapsamlı inceleme yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, Alevi Derneği Kurulu üyesi Naki D. (48) ile mağdur Selami Sarıtaş arasında kişisel husumet bulunduğu, Naki D'nin, Sarıtaş'ın itibarının zedelenmesi için yardım istediği Murat D'nin (41) durumu Muhittin F'ye (32) söylediği, bu kişinin durumu aktardığı Serkan G'nin (36) Ahmet Y. (30) ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Araştırmanın devamında, Naki D, Murat D, Muhittin F, Serkan G. ve Ahmet Y'nin yanı sıra konuyla ilişkisi olduğu belirlenen 4 şüphelinin daha kimliğini belirleyen polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıca, 15 ikamet ve bir iş yerinde yapılan aramalarda pompalı tüfek ile olayda kullanıldığı belirlenen motosiklet ele geçirildi.

Zanlıların sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli adliyeye gönderildi Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli adliyeye gönderildi Pendik'te 4 yıl önce kaybolan kişiye ait olduğu öne sürülen ceset parçaları arazide gömülü bulundu Pendik'te 4 yıl önce kaybolan kişiye ait olduğu öne sürülen ceset parçaları arazide gömülü bulundu
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:35 Bülent Ersoy'a hayranından şaşırtan jest! Ham altın hediye etti
16:28 Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı
16:48 Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam
16:16 Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi
16:12 Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi
15:53 Buzulların eridiği alanlara göz diktiler! Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi milyarderler gömülü hazinenin peşinde
15:52 Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Sıla, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu
15:36 Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler
15:09 Trump'ın evine düzenlenen baskından önce kafa karıştıran fotoğraf! Klozet atılan kağıtlar şüphe uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 17:02:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş