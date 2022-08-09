Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı ile ilgili 9 gözaltı

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı Alevi Derneği yöneticisi N.D'nin azmettirdiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Cuma günü Kartal Orhantepe Mahallesi'nde yaşanan olayda Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş motosikletli 2 kişi tarafından darp edilmişti.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişileri S.G.(36) ile A.Y. (30) olduğunu tespit etti. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis, A.Y.'yi kısa sürede gözaltına aldı. A.Y.'nin ifadesi doğrultusunda saldırıyı Sarıtaş ile husumeti bulunduğu belirtilen Alevi Derneği Yöneticisi N.D.'nin azmettirdiği ortaya çıktı.

N.D.'nin Sarıtaş'a saldırı düzenlenmesi için M.D. (41) isimli kişiden yardım istediği, M.D.'nin de M.F. isimli bir başka şahsa konuyu anlattığı belirlendi. M.F.'nin de mahalleden bulduğu S.G. ve A.Y.'ye saldırı talimatı verdiği ortaya çıktı.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda azmettirici N.D. ile birlikte yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen M.D., M. F., B.S. (35), B.E. (32), E.Y. (36), S.A. (36) ve R.O.İ.'yi (39) gözaltına aldı.

Saldırıyı gerçekleştiren diğer şüpheli S.G.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL