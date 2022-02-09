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Alevi vatandaşlara sosyal medyadan hakaret eden kişi yakalandı - Son Dakika

Alevi vatandaşlara sosyal medyadan hakaret eden kişi yakalandı

09.02.2022 14:36
Alevi vatandaşlara sosyal medyadan hakaret eden kişi yakalandı

Alevi vatandaşlara yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alındı.

Alevi vatandaşlara yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alevi vatandaşlara yönelik küfür ve hakaret içeren görüntüleri ortaya çıkan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince İzmit'te gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Konuya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Y.T'nin emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hakaret, Kocaeli, Alevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alevi vatandaşlara sosyal medyadan hakaret eden kişi yakalandı - Son Dakika


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