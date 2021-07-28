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Alevi ve Bektaşi sivil toplum örgütlerinden İBB'ye tepki - Son Dakika

Alevi ve Bektaşi sivil toplum örgütlerinden İBB'ye tepki

28.07.2021 15:56
Alevi ve Bektaşi sivil toplum örgütlerinden İBB'ye tepki, System.String[]

Alevi ve Bektaşi sivil toplum kuruluşları, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından 30-31 Temmuz tarihleri arasında Yenikapı'da düzenlenecek "Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali"ne tepki gösterdi.

Alevi ve Bektaşi sivil toplum kuruluşları, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından 30-31 Temmuz tarihleri arasında Yenikapı'da düzenlenecek "Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali"ne tepki gösterdi. Rumeli Balkan Güçbirliği Trakya Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Osman Erdoğan, "Muharrem ayına girmek üzereyiz. Bu ayda yas ve matem oruçlarını tutacağız ama İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin yaptığı bu etkinlik Muharrem ayının önemine gölge düşürüyor. Bu durumu kınıyoruz" dedi.

Yenikapı'da 30 - 31 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan "Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali" Alevi ve Bektaşiler tarafından tepki ile karşılandı. Hacı Bektaş Veli'nin adını taşıyan etkinlikte hologram resminin kullanıldığı ve içeriğinin uygun olmadığı gerekçesi ile Alevi ve Bektaşi sivil toplum örgütleri duruma tepki göstererek basın toplantısı düzenledi. Rumeli Balkan Güçbirliği Trakya Dernekleri Federasyonu'nun öncülüğünde gerçekleşen basın toplantısı, Alevi Anadolu İnanç Önderleri Birliği Genel Başkanı Hıdır Bulut'un da katılımıyla gerçekleşti.

"Hacı Bektaş Veli'ye gereken saygı gösterilmelidir"

Hacı Bektaş Veli gibi önemli bir insana gereken saygının gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Rumeli Balkan Güçbirliği Trakya Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Osman Erdoğan, "Yenikapı'da yapılacak Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali adındaki eğlence organizasyonuna biz Bektaşi ve Aleviler karşı değiliz. Ben burada şuna değinmek istiyorum; Türk-İslam akidesinin özü olan Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencisi Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin animasyon görselinin kullanılması ve adına böyle bir alakasız bir organizasyon düzenlenmesi bizleri derinden yaralamıştır. Şu anda bir yandan da Muharrem ayına girmek üzereyiz. Bu ayda yas ve matem oruçlarını tutacağız ama İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin yaptığı bu etkinlik Muharrem ayının önemine gölge düşürüyor. Tekrar söylemek istiyorum biz Alevi ve Bektaşiler olarak bu durumu kınıyoruz. Bizim toplumumuz ülkemiz için çok önemlidir. Bu toplumun değeri bilinmeli ve değerlerine saygı gösterilmelidir. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi aldığı bu karardan bir an önce vazgeçmelidir. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin resmini ve ismini bu müzikal etkinlikten kaldırmalı ve gereken saygıyı bu büyük insana göstermelidir. Buradan Sayın İmamoğlu'na sesleniyorum, 'Bizlerin sesini duyun ve yanlışınızdan bir an önce vazgeçin. Çıkıp Alevi ve Bektaşi toplumundan yaptığınız yanlış için özür dileyin" diyerek tepkisini dile getirdi.

"İnancımız kimsenin oyuncağı olamaz"

Yapılan etkinliğin inançlarına karşı olduğunu ifade eden Alevi Anadolu İnanç Önderleri Birliği Genel Başkanı Hıdır Bulut, "Hacı Bektaş Veli'nin de kimse tarafından kirli siyasete alet edilmesine müsaade edemeyiz. Hele yaklaşmakta olan Muharrem ayında, bizler için yas ve üzüntüyü anlatan bu ayda böyle bir etkinlikte bu ismin kullanılmasına asla müsemma gösteremeyiz. Bir an önce İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin içinde bulunduğu hatayı anlamasını istiyoruz. Yaptıkları hatadan ötürü de Sayın İmamoğlu bizlerden özür dilesin bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Alevi ve Bektaşi sivil toplum örgütlerinden İBB'ye tepki

Hacı Bektaş Veli, Yenikapı, İstanbul, Alevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alevi ve Bektaşi sivil toplum örgütlerinden İBB'ye tepki - Son Dakika


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