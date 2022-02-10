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Alevilere küfreden adam: Alkollüydüm, sadece hakaret edenlere tepki gösterdim - Son Dakika

Alevilere küfreden adam: Alkollüydüm, sadece hakaret edenlere tepki gösterdim

10.02.2022 13:41

Kocaeli'de sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Alevilere yönelik küfürler edince halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçundan gözaltına alınıp tutuklanan Yakup Tilki, savcılıktaki ifadesinde olay sırasında alkollü olduğunu iddia etti.

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup Tilki, Alevilere küfürler etti. Paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti. Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup Tilki'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakup Tilki hakkında, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçundan soruşturma başlattı. Dün adliyeye sevk edilen Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ALKOLLÜYDÜM"

Yakup Tilki savcılıktaki ifadesinde, sosyal medyada sohbet ettiğini belirterek, "Alkollüydüm. Sosyal medyada herkese açık bir sohbet yapıyorduk. Grupta konuşan birileri İslam'a küfür ve hakaret etti. Ben hakaret edenlere tepki gösterdim. Kullandığım cümleleri onlara söyledim. Herkese söylemedim. Bütün Alevileri kastetmedim. Sosyal medyada yayın sırasında alkollüydüm." dedi.

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Hakaret, Kocaeli, Körfez, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alevilere küfreden adam: Alkollüydüm, sadece hakaret edenlere tepki gösterdim - Son Dakika


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