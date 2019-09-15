Alevilerin Matem Orucu bitti, aşureler pay edildi
1 saat önce
Türkiye’de milyonlarca Alevi, 12 günlük Matem Orucu’nu bitirdi. Orucun sona ermesiyle birlikte, Ehlibeyt soyunun devamının mutluluğu için pişirilen aşureler ise dağıtıldı.
Türkiye'de Alevi inancı mensupları, 12 günlük Matem Orucu'nu bitirdi. Orucun sona ermesiyle birlikte, 'Ehlibeyt soyunun devamının mutluluğu için' pişirilen aşureler dağıtıldı.
Aleviler her yıl Hicri Takvim'e göre Muharrem Ayı'nın başlamasıyla beraber 12 gün oruç tutuyor. Muharrem Orucu, aslında Aleviler için bir Matem Orucu. Nedeni ise Hz. Hüseyin ve beraberindeki 71 kişinin Muharrem ayında, Kerbela'da, Yezid'in ordusu tarafından Kerbela Çölü'nde öldürülmesi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:45
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