Cemevlerine Yapılan Saldırılar İstanbul'da da Protesto Edildi

Suyunu kullandığı iş yerinin önüne bıraktığı not, sabah gelenleri duygulandırmadan edemedi

Haber: FAHRETTİN ÖZTÜRK - Kamera: ADEM KARABAYIR

Alevilerin tuttuğu "Muharrem Orucu"nun ilk gününde dün Ankara'da cemevlerine yapılan saldırılar, Türkiye'nin birçok ilindeki cemevleri ve Alevi derneklerinde eş zamanlı basın açıklamalarıyla protesto edildi.

Cemevlerine yapılan saldırılar Türkiye'nin birçok ilindeki cemevleri ve Alevi derneklerinde eş zamanlı protesto edildi. İstanbul'da Gazi Cemevi önünde basın açıklaması yapıldı. Polisle istişare eden cemevi ve dernek yöneticilerinin, yürüyüşe izin verilmemesine itiraz etmemeleri üzerine kalabalık kitle yöneticilere tepki gösterdi. Yürüyüşü gerçekleştirmek istediklerini belirten kalabalık, okunan basın açıklamasını alkış ve ıslıklarla protesto etti.

"BİZİ, DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK MÜCADELEMİZDEN KOPARAMAYACAKSINIZ"

Basın açıklamasını okuyan Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan, şunları söyledi:

"Öncelikle şunu belirtelim ki canlarımıza, cemevlerimize ve kurumlarımıza saldıranlar, bu saldırıları planlayıp yönetenler bilsinler ki bizi demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinden koparamayacaksınız. Çünkü biz, baskıya zorbalığa ve her türlü şiddet politikalarına boğun eğmeyiz. Savaş çığırtkanlığına ve her türlü çatışma diline karşı barışın ve kardeşliğin saflarında yer alırız.

HER TÜRLÜ SALDIRIYA RAĞMEN 72 MİLLETE BİR NAZARLA BAKMAYA DEVAM ETTİK: Biz Aleviler, tarih boyunca her türlü provokatör tertibinin karşısında ve bize yönelik her saldırıya rağmen 72 millete bir nazarla bakmaya devam ettik. Ülkemizi kana bulamak için tetikçileri ve güdümlü katilleri kullanan Derin Devlet güçlerini, Koçgiri, Dersim, Maraş, Çorum, Gazi, Gezi, 10 Ekim'den ve Suruç'tan ve onlarca benzer katliamdan biliyoruz.

2023 GENEL SEÇİMLERİNDEN ÖNCE KAOS VE ÇATIŞMA ORTAMI YARATMAK AMACINDALAR: Bu saldırıların asıl amacının ülkede kaos ve çatışma ortamı yaratmak olduğunun bilincindeyiz. 2023 Genel Seçimleri öncesi kaostan ve çatışmadan beslenmek isteyen karanlık güçlerin harekete geçmesine zemin hazırlayan Devletin ve AKP hükümetinin şiddet dilinin de farkındayız. Bu saldırıların daha büyük ve acı bir sonuca varmaması için başta demokrasi güçleri olmak üzere herkese görev düşmektedir.

HÜKÜMETİ AÇIKTAN UYARIYORUZ: Bu vesileyle hükümeti açıktan uyarıyor ve göreve çağırıyoruz. Bu saldırıların arka planını örgütleyicisini ve azmettiricisini derhal açığa çıkarın. Aksi taktirde zan altında kalmaktan kurtulamazsınız. Kınama ve geçmiş olsun ile geçiştirilecek bir durum değildir. İçişleri Bakanlığı daha birkaç gün önce yayınladığı genelgede cemevlerine yakın olacaklarını boş bırakmayacaklarını ilan etmişken daha Muharrem'in birinci gününden bu olayların olması bizim açımızdan düşündürücüdür.

İBADETHANELERİMİZİ YASAL STATÜYE KAVUŞTURUN: Dün bu ülkenin başkentinde 4 ayrı yerde, Alevilerin ibadethanelerine ve mekanlarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırının tüm yönleriyle açığa çıkarılması için kararlılıkla mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Cemevlerini tanımayan ve Anayasal statüye kavuşturmayan, Alevileri her türlü insanlık dışı asimilasyon politikasına tabi tutan hakir gören aşağılayan yaklaşımlarınız bu saldırılara zemin hazırlamaktadır. Taleplerimizi kabul edin ve ibadethanelerimizi yasal statüye kavuşturun."

FENALAŞAN VATANDAŞ TAŞINARAK POLİS BARİKATINDAN GEÇİRİLDİ

Basın açıklamasının okunmasının ardından Gazi Şehitleri Cemevi önüne yapılmak istenen yürüyüşe emniyet güçleri, güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Gazi Cemevi'nin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışı çok sayıda Çevik Kuvvet polisi tarafından barikatlarla kapatıldı. Polis barikatı önünde duran kalabalık duruma tepki gösterdi. Güneşin altında uzun süre bekleyen protestoculardan birisi fenalaşarak baygınlık geçirince, barikattan geçirilerek taşındı.

POLİSİN ENGELLEMEK İSTEDİĞİ YÜRÜYÜŞ YAPILDI

Kalabalığın uzun süreli bekleyişi ve ısrarı üzerine emniyet güçleri sessiz bir şekilde yürüyüşün yapılmasına izin verdi. Kitle sessiz olunması şartını, yürüyüş esnasında ara sıra alkışlarla protesto etti. Gazi Şehitleri Cemevi önüne ulaşan kitle, "Aleviyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları attı. Burada da Türkiye'nin birçok ilinde yapılan ortak basın açıklaması okundu.