Alevle mücadelede yangın sistemleri önem kazandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alevle mücadelede yangın sistemleri önem kazandı - Son Dakika

Alevle mücadelede yangın sistemleri önem kazandı

6 saat önce

Her gün çıkan yangınlar mal kayıpları ile sonuçlanırken yaralanmalar hatta ölümler yaşanabiliyor.

Alevle mücadelede yangın sistemleri önem kazandı, System.String[]

Her gün çıkan yangınlar mal kayıpları ile sonuçlanırken yaralanmalar hatta ölümler yaşanabiliyor. Uzmanlar yangınların nedenlerini anlatırken alınabilecek basit önlemlerle mal ve can kaybının önüne geçilebileceğini kaydediyor.

FENİX Yangın Söndürme Sistemleri Müdürü Gürkan Danacı yangın çıkış nedenlerinin genellikle bilgisizlik, tedbirsizlik - ihmal, dikkatsizlik, kazalar, sıçrama,doğa olayları ve sabotaj olarak açıkladı.

Gürkan Danacı, ev ve işyerlerinde yangın söndürme sistemlerinin günümüzde önem kazandığını ifade etti.

Gürkan Danacı, evlerde yangın söndürme sistemi bulunmaması durumunda yangın söndürme tüplerinin büyük önem kazandığını ifade ederken yangın anında yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

Telaşa kapılmadan çevrede yangın ihbar düğmesi varsa ona basılmalıdır,

110 nolu telefondan yangın itfaiyeye bildirilmelidir. Yangının adresi en kısa ve doğru şekilde mümkünse yangının cinsi ile birlikte bildirilmelidir.

İtfaiye gelinceye kadar mümkünse yangını söndürmek için eldeki mevcut imkanlardan yararlanılmalıdır.

Yangın kapalı alandaysa yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılmalıdır,

Bunlar yapılırken kendimiz ve başkaları tehlikeye atılmamalıdır,

Eğer alevler çoğalmışsa ve binadan çıkış olanaksızsa, yatak altlarına dolaplara saklanılmamalı, pencereden dışarıdakilerle iletişim kurulmaya çalışılmalıdır,

Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar eğilerek ve sürünerek hareket edilmeli, ağız ve burun ıslak bez ya da mendille kapatılarak nefes alınmalıdır,

Duman ve yanık kokusu başka odadan geliyorsa kapılar açılmamalı, kapıya dokunulmamalıdır.

Kıyafetiniz alev almışsa; koşmadan durup yere yatarak yuvarlanılmalıdır. Battaniye türü örtüler alınarak alevler boğulmaya çalışılmalıdır.

Eğer vücudumuzda yanık varsa, hemen soğuk suya tutulmalıdır.

FENİX Yangın Müdürü Gürkan Danacı, işyerlerinde artık yangın söndürme sistemlerinin kullanımının artığını kaydetti. Danacı, yangın söndürme sistemleri çeşitlerini  FM-200 Gazlı söndürme sistemleri, Karbondioksit (CO2) gazlı söndürme sistemleri,  Davlumbaz söndürme sistemleri,  Sulu (sprinkler) söndürme sistemleri olarak sıralarken bu sistemlerin özelliklerinin kurulduğu alana göre farklılık gösterdiğini ifade etti


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:20 Kaynak: DHA
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