Alevler 100'e yakın saman balyasını küle çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Alevler 100'e yakın saman balyasını küle çevirdi

04.04.2022 11:38
Alevler 100'e yakın saman balyasını küle çevirdi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çıkan samanlık yangınında yaklaşık 100 saman balyası yanarak zarar görürken, samanlık ise alevlere dayanamayarak çöktü.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çıkan samanlık yangınında yaklaşık 100 saman balyası yanarak zarar görürken, samanlık ise alevlere dayanamayarak çöktü.

Olay, Emirdağ ilçesi Karayatak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki ismi henüz öğrenilemeyen bir vatandaşa ait samanlıktan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası 100'e yakın saman balyası yanarken, samanlık ise alevlerin şiddetine dayanamayarak çöktü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Alevler 100'e yakın saman balyasını küle çevirdi
Alevler 100'e yakın saman balyasını küle çevirdi

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Bolvadin'de dev yatırım protokolü imzalandı Son dakika haberi! Bolvadin'de dev yatırım protokolü imzalandı Avukat anne, baba ve kızı adliye koridorlarında birlikte mesai yapıyor Avukat anne, baba ve kızı adliye koridorlarında birlikte mesai yapıyor

112 Acil Çağrı, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alevler 100'e yakın saman balyasını küle çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
11:37 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna
11:31 Dolar 4 Nisan'da 14,71 seviyelerinden alıcı buluyor
11:30 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek
11:28 Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in bebeklerine kavuştuğu ilk anlar: Çiftin mutluluğu gözlerinden okundu
11:28 Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin A takımından çıkarılınca Akşener'e sahur vakti mesaj atıp tepki gösterdi: Bu hafta görüşecekler!
11:15 Hollanda Milli Takımını yıkan haber! Geceleri takımından gizli hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi
11:13 Seda Güven sosyal medya hesabından 2. kez hamile olduğunu duyurdu
11:12 Ümit Özdağ'ın tepki gösterdiği "Arapça yazılarla" ilgili Kocaeli Büyükşehir'den açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:58:54. #1.13#
SON DAKİKA: Alevler 100'e yakın saman balyasını küle çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement