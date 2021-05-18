MANİSA ALEVLER 48 DÖNÜMLÜK BUĞDAY TARLASINI KÜLE ÇEVİRDİ - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yol kenarından başlayan ve yakındaki 48 dönümlük bir buğday tarlasına da sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Tarladaki ekinin tamamı yanarak, küle döndü.

Alaşehir - Eşme Karayolu Yeşilyurt Mahallesi yakınlarındaki Yusuf Can'a ait buğday tarlasının kenarındaki otluk alanda bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak buğday tarlasının tamamına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Alaşehir, Sarıgöl ve Salihli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, 2 saatlik çaba sonucunda güçlükle söndürülürken, 48 dönümlük tarladaki ekinin tamamı yanarak, küle döndü. Bir senelik emeklerinin boşa gittiğini belirten Yusuf Can, "Tam da mahsul alma zamanımız gelmişti. Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Ama kim buna neden olduysa, tüm emeğimizi heba etti" dedi. Soruşturma başlatan jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.