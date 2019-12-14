Alevler 5 kişilik aileyi evsiz bıraktı - Son Dakika

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 5 kişinin yaşadığı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Aşağımescit köyünde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev de yangın meydana geldi. 46 yaşındaki Alaattin Yaşar'a ait olan evde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede tüm evi sardı. İlk olarak komşuları ve köy sakinlerinin kovalarla müdahale ettiği yangına daha sonra Doğanyurt Belediyesine ait itfaiye ekibinin katılmasına rağmen ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Eşi ve 3 çocuğuyla evsiz kalan Alaattin Yaşar, yangın sırasında komşu köydeki kayınvalidesinin mevlidine gittikleri öğrenildi.

Sosyal güvencesi olmayan ailenin Doğanyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım aldığı ve zor şartlara yaşamlarını sürdürdükleri öğrenildi.

(Mehmet Salman/İHA)