Alevler 90 yaşındaki kadının hem evini hem anılarını aldı - Son Dakika

Kastamonu merkeze bağlı Başören köyünde 15 evin zarar gördüğü yangında evi kullanılamaz hale gelen 90 yaşındaki Satı Muzır, hem evini hem de anılarını kaybetti.

Başören köyünde 16 Şubat Çarşamba günü çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer evlere sıçradı. Yangında Muzır'ın yıllardır yaşadığı evin yanı sıra 14 ev daha kullanılmaz hale geldi.

Yaklaşık 70 yıl önce gelin geldiği köyde 27 yıl önce eşi Kamil Muzır'ı kaybettikten sonra yalnız yaşayan Satı Muzır, yangının çıktığı sırada 6 çocuğundan biri olan ve aynı köyde yaşayan kızının evinde bulunuyordu.

Yangından sonra kızında kalmaya başlayan Muzır, zaman zaman yangın bölgesine giderek dumanların çıkmaya devam ettiği evinin enkazına bakıp gözyaşı döküyor.

Satı Muzır, AA muhabirine, eşini kaybettiğinden bu yana yaşamını yalnız başına sürdürdüğünü söyledi.

Hayvanlarını daha önce sattığı için ahırının boş olduğunu belirten Muzır, "Oğlanların kimisi İstanbul'a kimisi de Kastamonu'ya gitti. Ben kaldım burada." dedi.

Yangın nedeniyle her şeyini kaybettiğini anlatan Muzır, "Bir evde ne varsa hepsi yandı gitti. Nüfus kağıdım, fotoğraflarım, anılarım yandı, hepsi gitti. Bir şeyim kalmadı. Çok üzülüyorum. Dünden beri ekmek mi yedim sopa mı yedim bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Muzır, tekrar kendi evinde kalmak istediğini dile getirerek, "Devlet ne verirse onu isterim, ne verirse onu yaparım. Elin yanında ne kadar yatayım. Kız benimse güvey de benim değil ya. Evimi istemem mi hiç? En önemli ev. Ne yapayım bilmiyorum. Gücüm yetmiyor, elim tutmuyor. Kolumdan, bacağımdan bir iş yapamıyorum." diye konuştu.