Alevler arasında kalan 2 kardeş ağır yaralandı - Son Dakika

- Alevler arasında kalan 2 kardeş ağır yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir evde meydana gelen yangında alevler arasında kalan 2 kardeş ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi 1857 Sokak içerisinde ikamet eden Mustafa Aldak'a ait ikametin oturma odasında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Meydana gelen yangın esnasında odada bulunan 5 yaşındaki Fatma Yaren Aldak ile 2 yaşındaki Ahmet Aldak alevler arasında kaldı. Yangını fark eden ikamet sakinleriyle komşular, her iki çocuğu alevler arasından aldı. Yakınları tarafından alevler arasından alınan ve üzerindeki kıyafetleri cayır cayır yanan Fatma Yaren Aldak, ailesi tarafından üzerine su dökülerek söndürüldü. 2 Yaşındaki Ahmet Aldak ise dumandan etkilendi. Her iki kardeş olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan her iki kardeşin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda ikamette çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken konuyla ilgili soruşturma sürüyor.