Alevler arasındaki Hamza'yı, kahraman itfaiyeci kurtardı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, evde çıkan yangında alevler arasında kalan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Hamza Aldaği, itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Küçük Hamza'yı yangın bölgesinden tahliye eden itfaiye eri Barış Korkmaz, kentte günün kahramanı ilan edildi.

Eskisaray Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katındaki merdiven boşluğunda yangın çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede yayılırken, birinci katta oturan Suriye uyruklu Aldaği, ailesi paniğe kapıldı. Alevler nedeniyle dışarı çıkamayan aile fertlerinin çığlıkları üzerine yangını fark eden bina sakinleri itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye erleri, yangına müdahale edip evde kalan 9 kişiyi itfaiye aracının merdiveniyle balkondan tahliye etti. Ancak, 2 yaşındaki Hamza Aldaği'nin mahsur kaldığının söylenmesi üzerine itfaiye eri Barış Korkmaz, alevlerin arasında eve girerek küçük çocuğu dışarı çıkardı. Canını hiçe sayarak küçük Hamza'yı dışarı çıkaran itfaiye eri büyük takdir toplarken, yangın da yapılan müdahale ile söndürüldü.

İTFAİYE ERİ, GÜNÜN KAHRAMANI OLDU

Alevlerin arasına dalarak küçük Hamza'yı dışarı çıkaran itfaiye eri Barış Korkmaz, Adıyaman 'da günün kahramanı oldu. Yeni ihbarlara karşı İtfaiye Müdürlüğü'nde görevinin başında olan Korkmaz, "Ben görevimi yaptım. Yine olsa yine düşünmeden alevlerin arasına girer kim varsa kurtarmak için elimden geleni yaparım" dedi. Yangına müdahale ederken, Suriyeli ailenin oturduğu evin kapısına alevlerin geldiğini belirten Barış Korkmaz, "Bu sırada içeride bir çocuk olduğu söylendi. Ben de alevlerin içerisinde geçerek kapıyı kırmaya çalıştım. Kapı kırılmadı daha sonra balkon tarafında geçtim. Çocukları balkon tarafında çekmeye çalıştım. Ev zaten birinci kattı içerde 14 yaşlarında bir çocuk vardı ona kapıyı açmasını söyledim. Çocuk kapıyı açtıktan sonra tekrardan alevlerin arasından içeriye girdim. Bu sırada itfaiye aracıyla balkondaki aile tahliye edilmişti. Ben de içeride kalan küçük çocuğu alıp dışarı çıktım. Yangın anında insan hiçbir şey düşünemiyor. Sadece insanları nasıl kurtaracağını düşünüyorsun" diye konuştu.

SURİYELİ AİLE MÜTEŞEKKİR

Yangında büyük korku yaşadıklarını ve küçük kardeşinin itfaiye tarafından kurtarıldığını anlatan Abdulnasir Aldaği, "Yangını görünce komşularımız itfaiyeyi aradı. İtfaiye geldi ve hemen yangına müdahale etti. Bizleri kurtardılar, kendilerine şükran borçluyuz" dedi.