Son Dakika Haberleri: Alevler Binayı Sardı, 5 Kişi Hastanelik Oldu...yanan Evini Gözyaşları İçinde İzledi

Alevler Binayı Sardı, 5 Kişi Hastanelik Oldu...yanan Evini Gözyaşları İçinde İzledi

1 saat önce

Alevler binayı sardı, 5 kişi hastanelik oldu.

Alevler binayı sardı, 5 kişi hastanelik oldu...Yanan evini gözyaşları içinde izledi
Alevlerin sardığı binada mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti
Çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanelik oldu
Hastanede evinin alevlere teslim olduğu haberini alan kadın gözyaşlarına hakim olamadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binada çıkan yangında evlerinin balkonunda mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Evinin alevlere teslim olduğunu gören kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Kestel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın giriş katında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirirken, yangına evlerinde yakalanan binadaki vatandaşlar ise evlerinin balkonlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Evi duman basında balkona sığınan 5 kişiyi itfaiye kurtardı
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yanda binanın giriş katında çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatırken, diğer yandan da binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenli araç ile balkonda mahsur kalan bina sakinlerine ulaşan ekipler, vatandaşlar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan 3'ü çocuk 5 kişi Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yanan evini gözyaşları içinde izledi
Yangın ekipler tarafından yapılan çalışma ile yaklaşık yarım saat sonra kontrol altına alındı. Evinin alevlere teslim olduğu haberini hastalanan oğlunu götürdüğü hastanede alan bir kadın ise koşarak geldiği olay yerinde yanan evini gözyaşları ile izledi. Çıkan yangında dumandan etkilenenlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:08 Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa
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