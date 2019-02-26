Alevler Bir Evi Kül Etti
52 dakika önce
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Antalya
'nın Gazipaşa
ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yeni Mahalle
'de Kerim Alparslan'in ikamet ettiği iki katlı evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler evi sardı. İçeride kimsenin bulunmadığı evi söndürmek için Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları uzun süre mücadele etti.
Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, polis ve itfaiye olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:11 Kaynak: İHA
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