ALEVLER, BODRUM'DA OTLUK VE MAKİLİK 2 DÖNÜM ALANI KÜLE ÇEVİRDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte güçlükle söndürüldü. Vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangında 2 dönüm alan küle döndü.

Müsgebi Mahallesi Üniversite Caddesi kenarındaki otluk ve makilik alanda bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören başta çevredeki çocuklar olmak üzere birçok vatandaş yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye başladı. Ancak, çabalar yetersiz kaldı. Alevler kısa sürede yayıldı. Durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahale etti. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu söndürülürken, 2 dönüm alan küle döndü.