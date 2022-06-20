Alevler evi küle döndürdü - Son Dakika
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Alevler evi küle döndürdü

20.06.2022 10:14
Alevler evi küle döndürdü

Denizli'nin Honaz ilçesinde alevlere teslim olan müstakil ev, kısa sürede küle döndü.

Denizli'nin Honaz ilçesinde alevlere teslim olan müstakil ev, kısa sürede küle döndü.

Honaz ilçesi Haydar Mahallesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre; Hakan Yörük'e ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede komple binayı sardı. Çıkan yangın sonrası yükselen dumanlar tüm ilçeden görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin söndürdüğü yangında ev küle dönerek kullanılamaz hale geldi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevler evi küle döndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alevler evi küle döndürdü - Son Dakika
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