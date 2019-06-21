Son Dakika Haberleri: Alevler evlere sıçramadan söndürüldü
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Alevler evlere sıçramadan söndürüldü

1 saat önce

Karaman'da kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangında, alevler evlere sıçramadan söndürüldü.

Alevler evlere sıçramadan söndürüldü, System.String[]
Karaman'da kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangında, alevler evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Siyahser Mahallesi Muammer Baran Parkı yanında bulunan boş arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş arazideki kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Alevlerin hızla evlere doğru ilerlediğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Polis ise çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının atılan sigara izmaritinden dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:40 Kaynak: İHA
İtfaiye, Karaman, 3. Sayfa
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