Alevler evlere sıçramadan söndürüldü
32 dakika önce
Karaman'da kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangında, alevler evlere sıçramadan söndürüldü.
Karaman
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:16 Kaynak: İHA
'da kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangında, alevler evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın, Siyahser Mahallesi Muammer Baran Parkı yanında bulunan boş arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş arazideki kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Alevlerin hızla evlere doğru ilerlediğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Polis
ise çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının atılan sigara izmaritinden dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
(Mehmet Dağlı/İHA)
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