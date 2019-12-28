Alevler geceyi aydınlattı, 1 saatte söndürüldü - Son Dakika

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Edirne'de 2 katlı metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
Edirne'de 2 katlı metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çavuşbey Mahallesi'nde yer alan metruk 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki evleri sıçrama tehlikesi bulunan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
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