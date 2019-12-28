Alevler geceyi aydınlattı, 1 saatte söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alevler geceyi aydınlattı, 1 saatte söndürüldü - Son Dakika

Alevler geceyi aydınlattı, 1 saatte söndürüldü

6 saat önce

Edirne'de 2 katlı metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alevler geceyi aydınlattı, 1 saatte söndürüldü, System.String[]

Edirne'de 2 katlı metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Çavuşbey Mahallesi'nde yer alan metruk 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki evleri sıçrama tehlikesi bulunan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Havlayan köpeğin peşinden giden sürücü gözlerine inanamadı
Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar Kucağında bebeği varken kurşunlanan kadının katili tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri
15:58 2019'da hayata veda eden ünlü isimler: Yıldız Kenter, Ayşen Gruda, Tunç Başaran... - Son Dakika Haber
15:50 Filipinler'de havai fişek satan dükkanda yangın - Son Dakika Haber
15:50 Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı - Son Dakika Haber
15:50 Engelli ve sokağa terk edilmiş kediler "güzellik"te yarıştı - Son Dakika Haber
15:47 Somali'deki patlamada ölü sayısı 90'a yükseldi - Son Dakika Haber
14:49 İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 16:03:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alevler geceyi aydınlattı, 1 saatte söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]