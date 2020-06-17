Alevler, hasadı bekleyen 8 hektarlık alandaki arpa ve buğdayları küle çevirdi - Son Dakika

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde çıkan yangında, toplam 8 hektar buğday ve arpa ekili tarım arazisi küle dönerken, alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte güçlükle söndürüldü.

Honaz ilçesinin kırsal Ovacık Mahallesi 'nde bugün saat 13.30 sıralarında, anızlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, yakındaki Zeki Şahin ve Hasan Çetin 'e ait arpa ve buğday ekili tarım arazilerine de sıçradı. Hasada hazır arpa ve buğdaylar alev alırken, İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler arazi içindeki iki evin de çevresini sardı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu alevleri evlere ulaşmadan söndürdü. Yangında, iki tarladaki toplam 8 hektarlık alan küle döndü. Tarlaların içinde ve çevresindeki ağaçlar da alevlerden zarar gördü. Jandarma , yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Ovacık Mahallesi'nde yaşayan Osman Gökgöz, "Biçilmeye bekleyen arpa ve buğdaylar yandı. Üzüldük, elimizden birşey gelmedi. Hasat yapılmamıştı. Şükür ki evlerde zarar yok. İtfaiye hızlı bir şekilde gelip müdahale edi, alevcleri söndürdü" dedi.