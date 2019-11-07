Alevler içinde kalan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
7 saat önce
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:56 Kaynak: İHA
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Aktaş Mahallesinde 66 yaşındaki Ali Durak'a ait ahşap evde ocaktan yangın çıktı. Eşiyle birlikte çobanlık yapan Ali Durak, sabah saatlerinde evlerinden ayrıldı. Komşular yangını fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. - BURSA
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