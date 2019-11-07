Son Dakika Haberleri: Alevler içinde kalan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Son Dakika 3. Sayfa Alevler içinde kalan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Alevler içinde kalan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

7 saat önce

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alevler içinde kalan ahşap ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.


Aktaş Mahallesinde 66 yaşındaki Ali Durak'a ait ahşap evde ocaktan yangın çıktı. Eşiyle birlikte çobanlık yapan Ali Durak, sabah saatlerinde evlerinden ayrıldı. Komşular yangını fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. - BURSA

Büyükorhan, Ali Durak, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:56 Kaynak: İHA
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