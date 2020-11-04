Alevler içinde kalan evden sokaktaki aydınlatma direği sayesinde kurtuldu - Son Dakika

Alevler içinde kalan evden sokaktaki aydınlatma direği sayesinde kurtuldu

04.11.2020 16:40

- Alevler içinde kalan evden sokaktaki aydınlatma direği sayesinde kurtuldu Beyoğlu'ndaki yangında adeta faciadan dönüldü Alevlerin içinde kalmaktan sonda böyle kurtuldu İstanbulBeyoğlu'nda bir binada çıkan yangında adeta faciadan dönüldü.

- Alevler içinde kalan evden sokaktaki aydınlatma direği sayesinde kurtuldu

Beyoğlu'ndaki yangında adeta faciadan dönüldü

Alevlerin içinde kalmaktan sonda böyle kurtuldu

İSTANBUL - İstanbulBeyoğlu'nda bir binada çıkan yangında adeta faciadan dönüldü. İki kişinin yaralandığı yangıda bir kişi alevler içerisinde kalmaktan son anda kurtuldu. Sokaktaki aydınlatma direğine tutunarak aşağı inen şahsın o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın saat 15.00 civarında Beyoğlu Tarlabaşı Çukur sokakta bulunan bir binada meydana geldi. Binanın 2'inci katında çıkan yangın kısa sürede büyürken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere teslim olan bulunan yabacı uyruklu 2 kişi vücutlarında kısmi yan ıklar oluşarak yaralandı. Yaralı şahıslar ambulansla hastaneye kaldırılırken bir kişi ise alevler içerisinde kalmaktan son anda kurtuldu. Olası bir faciadan dönülen yangından evde olan bir şahıs can havliyle sokaktaki aydınlatma direğine tutunarak aşağıya indi. Şahsın aydınlatma direğine tutunarak aşağıya indiği o anlar cep telefonu kameralarına yansırken yangın çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Alevler içinde kalan evden sokaktaki aydınlatma direği sayesinde kurtuldu
Alevler içinde kalan evden sokaktaki aydınlatma direği sayesinde kurtuldu
Alevler içinde kalan evden sokaktaki aydınlatma direği sayesinde kurtuldu
Alevler içinde kalan evden sokaktaki aydınlatma direği sayesinde kurtuldu

Cep Telefonu, Tarlabaşı, Beyoğlu, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alevler içinde kalan evden sokaktaki aydınlatma direği sayesinde kurtuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan, Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki savaş uçağını düşürdü, 7 köy işgalden kurtarıldı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi ABD'nin yeni başkanını belirleyecek kritik 2 eyalette son durum Sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin cam kapılarını tekmeledi, sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi
Barcelona, oyuncuların indirime gitmemesi halinde iflas edebilir Barcelona, oyuncuların indirime gitmemesi halinde iflas edebilir         
16:54
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı         
16:36
Palamudun tahtını alan hamsi kilosu 20 TL'den kapış kapış satılıyor Palamudun tahtını alan hamsi kilosu 20 TL'den kapış kapış satılıyor         
16:16
Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor         
16:07
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler         
15:17
Emrah Apartmanı'ndan Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınan emekli astsubay, depremde yaşamını yitirdi Emrah Apartmanı'ndan Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınan emekli astsubay, depremde yaşamını yitirdi         
15:01
Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi         
14:43
Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak         
14:18
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı         
13:34
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 17:12:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alevler içinde kalan evden sokaktaki aydınlatma direği sayesinde kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei