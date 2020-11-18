Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi - Son Dakika

Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi

18.11.2020 17:44

Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi Beyoğlu'nda 3 katlı bina alevler içinde kaldı Beyoğlu'nda 3 katlı binada sobanın devrilmesiyle yangın çıktı.

Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi

Beyoğlu'nda 3 katlı bina alevler içinde kaldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 3 katlı binada sobanın devrilmesiyle yangın çıktı. Ev sahibi yanan evini gözyaşlarıyla izledi.

Olay, 16.30 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Pazaraltı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın en üst katında yaşayan Suriyeli ailenin ısınmak için yaktığı soba devrildi. Sobanın devrilmesiyle birlikte alevler önce oturma odasını ardından tüm daireyi sardı. O esnada evde olan Suriye uyruklu bir kadın ve 3 çocuk kendilerini güçlükle yanan daireden dışarı attı. Yangın kısa süre sonra kömür ve odunların depolandığı bölüme sıçrayınca kontrol altına alınması güç bir hale geldi. Binadan çıkan yoğun duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Yanan evini gözyaşlarıyla izledi

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevler içerisindeki daireyi söndürmek için harekete geçti. O esnada yaşadığı evin yandığı haberini alan Suriye uyruklu bir kişi çalıştırdığı marketi bırakarak olay yerine geldi. Evdekilerin tahliye edildiğini öğrenince büyük bir sevinç yaşayan Suriyeli, yine de gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın, itfaiye erlerinin yoğun çabaları sonucu güçlükle söndürüldü. Geriye kullanılamayacak hale gelen eşyalar kaldı.

Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi
Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi
Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi
Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi
Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi
Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi
Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi
Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi
Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi

Suriyeli, Beyoğlu, Yangın, Soba, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi Bu nasıl vicdansızlık! İki bacağı kesilmiş yavru köpek bulundu Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene 20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar
Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor         
17:52
Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı         
17:33
Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu         
17:10
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste         
16:44
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı         
15:54
Bir eliyle çocuğunu tuttu, diğer eliyle Azeri modeli öldüresiye dövdü! O anlar kamerada Bir eliyle çocuğunu tuttu, diğer eliyle Azeri modeli öldüresiye dövdü! O anlar kamerada         
15:42
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Genç kadın, iş yerini basan eski sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı Genç kadın, iş yerini basan eski sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı         
13:47
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu         
12:03
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 18:14:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei