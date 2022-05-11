Alevler içinde kalan odunluk kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Alevler içinde kalan odunluk kullanılamaz hale geldi

11.05.2022 11:49
Alevler içinde kalan odunluk kullanılamaz hale geldi

Erzincan'ın Kemah ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, odunluk kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, odunluk kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Sürek köyünde Mustafa Baytok'a ait olduğu belirlenen odunlukta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Uzun uğraş sonucu yangını söndüremeyen vatandaşlar alevlerin büyüdüğünü görünce durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Köye gelen itfaiye ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanamazken odunlukta maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN

Alevler içinde kalan odunluk kullanılamaz hale geldi
Alevler içinde kalan odunluk kullanılamaz hale geldi
Alevler içinde kalan odunluk kullanılamaz hale geldi

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Erzincan, Jandarma, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alevler içinde kalan odunluk kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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