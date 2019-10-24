Alevler içinde kalan tırını ağlayarak söndürmeye çalıştı

Tırının kabininde ufak çapta başlayan ve bir anda büyüyen yangını söndürmeye çalışan sürücünün gözyaşları yürek burktu

AKSARAY - Aksaray'da yanmaya başlayan tırını söndürmeye çalışan sürücünün ağlayarak alevlerle mücadelesi yürekleri burktu. Alevlere rağmen tırdan inmeyen ve mücadelesine devam eden tır sürücüsü polis ekiplerince tırdan indirilirken, tırın başında dizlerine vurarak, "Tutuştu, tutuştu" diye gözyaşı döktü.

Olay, Aksaray Nevşehir Karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir'e patates götürmek için 42 YD 005 plakalı tırı ile yola çıkan Nazmi Kurt Aksaray'ı 3 kilometre geçtikten sonra tır kabininin içinden dumanlar çıktığını fark etti. Yakında bulunan karayolu cebine tırı çeken Nazmi Kurt, dumanların nereden geldiğini bularak yangın çıkmadan müdahale etmek istedi. Tırın içinden eşyaları çıkartan Nazmi Kurt, olay yerine gelen İHA muhabirinin de yardımıyla kabinin içinde bulunan eşyaları dışarıya çıkarttı. Kabinin altından çıkan alevleri görünce ağlayarak, "Abi yok mu şey, itfaiye gelene kadar yanar yav. Tüh. Allah Allah. Abi, abi tutacak bu. Abi yanıyor, yanacak. Anam tuttu, tuttu, tuttu. Her şey yandı" diye gözyaşı döktü. İHA muhabirinin aracından ve yoldan geçen diğer araçlardan elde edilen yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü Nazmi Kurt, elindeki yangın tüpünü bir türlü çalıştıramadı. Bu sırada bir anda büyüyen alevler tüm kabini sarmasına rağmen tırdan inmeden sürücü Nazmi Kurt, polis ekipleri tarafından aşağıya indirildi. Bu sırada yoldan geçen bir beton mikseri yardım için durdu. Beton mikserinin su hortumunu kapan sürücü Nazmi Kurt, "Yetiş ya, aç, aç suyu" diyerek hortumla alevlerle mücadele etti. Alevleri kısmen kontrol altına alan Nazmi Kurt'un yardımına polis ekipleri de yetişti. Yoldan geçen diğer araçlardan yangın tüpü alan polis memuru da yangına müdahale ederken, bir süre sonra Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Tırın kabin yanarken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangını olayını anlatan sürücü Nazmi Kurt, "Aksaray'dan Nevşehir'e patates götürüyordum. Mazot damlamış egzozun üzerine. Ateş çıktı" dedi.

Söndürme işleminin son bulmasının ardından tır kabinini içinde yanan telefonunu alan sürücü Nazmi Kurt, telefonunun çalışıp çalışmadığını "Alo" diyerek kontrol etti. Yanan telefonun hattı polis ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.