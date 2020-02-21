Alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü - Son Dakika

Alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü

7 saat önce

Şişli'de ahşap bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü, System.String[]

Şişli'de ahşap bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü.


Şişli Eskişehir Mahallesi Saksağan Sokak'ta ahşap bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü. - İSTANBUL

Eskişehir, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:28 Kaynak: İHA
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