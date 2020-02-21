Alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü - Son Dakika

Şişli'de ahşap bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü.



Şişli Eskişehir Mahallesi Saksağan Sokak'ta ahşap bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü. - İSTANBUL