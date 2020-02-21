Alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü - Son Dakika

Alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü
6 saat önce
Şişli'de ahşap bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
Şişli'de ahşap bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü.
Şişli Eskişehir Mahallesi Saksağan Sokak'ta ahşap bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü.
(Yunus Emre Şeker/İHA)
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