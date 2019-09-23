Alevler, lazer ve biber gazı: Hong Kong'daki protestolarda şiddetin dozu artıyor
1 saat önce
Hong Kong'da hafta sonu düzenlenen hükümet karştı protesto eylemlerinde şiddet görüntüleri yaşandı, polis de göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.
Hong Kong'da hafta sonu düzenlenen hükümet karştı protesto eylemlerinde şiddet görüntüleri yaşandı, polis de göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:39
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