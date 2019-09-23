Son Dakika Haberleri: Alevler, lazer ve biber gazı: Hong Kong'daki protestolarda şiddetin dozu artıyor
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Alevler, lazer ve biber gazı: Hong Kong'daki protestolarda şiddetin dozu artıyor

1 saat önce

Hong Kong'da hafta sonu düzenlenen hükümet karştı protesto eylemlerinde şiddet görüntüleri yaşandı, polis de göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Hong Kong'da hafta sonu düzenlenen hükümet karştı protesto eylemlerinde şiddet görüntüleri yaşandı, polis de göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı

Alevler, lazer ve biber gazı: Hong Kong'daki protestolarda şiddetin dozu artıyor

Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:39 
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