Alevler nedeniyle boşaltılan Kumköy havadan görüntülendi - Son Dakika

Alevler nedeniyle boşaltılan Kumköy havadan görüntülendi
Alevler nedeniyle boşaltılan Kumköy havadan görüntülendi Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'nda öğleden sonra başlayan ve hava kararıncaya kadar devam eden yangın sebebiyle boşaltılan köylerden olan Kumköy havadan böyle görüntülendi.
Alevler nedeniyle boşaltılan Kumköy havadan görüntülendi
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'nda öğleden sonra başlayan ve hava kararıncaya kadar devam eden yangın sebebiyle boşaltılan köylerden olan Kumköy havadan böyle görüntülendi.
Bugün saat 15.00 itibariyle başlayan ve şiddetli poyrazın etkisiyle tarihi Gelibolu Yarımadasını etkisi altına alan yangın nedeniyle Yalova, Bigalı ve Kumköy boşaltıldı. Yaklaşık 500 personel, 22 helikopter, 1 uçak ile müdahale edilen yangın kontrol altına alınamadı. Yangının ardından tehlike altında kalan ve boşaltılan Kumköy havadan böyle görüntülendi. Yoğun dumanların arasında kalan köyle alevler arasında 1 kilometreden az mesafe kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 21:29 Kaynak: İHA
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