Alevler önüne geleni yaktı; 2 traktör, 1 kamyonet, 50 ton arpa, bin adet balya ve 3 ahır kül oldu - Son Dakika

Alevler önüne geleni yaktı; 2 traktör, 1 kamyonet, 50 ton arpa, bin adet balya ve 3 ahır kül oldu

14.11.2020 14:58
Alevler önüne geleni yaktı; 2 traktör, 1 kamyonet, 50 ton arpa, bin adet balya ve 3 ahır kül oldu, System.String[]

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Karapazar Mahallesinde çıkan ve yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alınabilen yangında; 2 çift çeker traktör, 1 kamyonet, 50 ton arpa, bin adet yonca balyası ve 3 ahır kül oldu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Karapazar Mahallesinde çıkan ve yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alınabilen yangında; 2 çift çeker traktör, 1 kamyonet, 50 ton arpa, bin adet yonca balyası ve 3 ahır kül oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, 2 gece önce park halindeki kamyonetin elektrik aksamında oluşan şaseden dolayı çıktı. Civardaki balya yığınına sıçrayan kıvılcımlar neticesinde yangın bir anda büyüdü. Alevleri gören köylüler panik içerisinde hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri Eskişehir'e 23 kilometre uzaklıktaki Karapazar'a ulaşana dek hızla büyüyen alevler önüne ne çıkarsa adeta küle çevirdi. Yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alınabilen yangında; 2 çift çeker traktör, bir kamyonet, 50 ton arpa, bin adet yonca balyası ve 3 ahır kül oldu. Ayrıca yangın devam ederken köylüler tarafından ahırlardaki hayvanlar da kurtarıldı.

"Traktörü gözleri önünde yanan vatandaş kalp krizi geçirdi"

2 evin de zarar gördüğü yangında traktör sahiplerinden 1 kişi olayın üzüntüsüyle kalp krizi geçirdi. Ekmek teknesi gözleri önünde cayır cayır yanarken öylece izleyen vatandaş olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bugün taburcu olan talihsiz vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Alevler önüne geleni yaktı; 2 traktör, 1 kamyonet, 50 ton arpa, bin adet balya ve 3 ahır kül oldu
Alevler önüne geleni yaktı; 2 traktör, 1 kamyonet, 50 ton arpa, bin adet balya ve 3 ahır kül oldu
Alevler önüne geleni yaktı; 2 traktör, 1 kamyonet, 50 ton arpa, bin adet balya ve 3 ahır kül oldu

Kamyonet, Traktör, Ahır, Arpa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alevler önüne geleni yaktı; 2 traktör, 1 kamyonet, 50 ton arpa, bin adet balya ve 3 ahır kül oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İbrahim Tatlıses'in merakla beklenen İbo Show programı, bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek Galatasaraylı Luyindama milli takımda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada tartışma konusu oldu Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı Genç adam "Sebebi ayrılık" yazılı not bırakıp ortadan kayboldu Beyin ameliyatı olmuş çocuğa akıl almaz işkence! Son vicdansızlığını da kameraya aldırdı
Menajerimi Ara dizisinin usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüse yakalandı Menajerimi Ara dizisinin usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüse yakalandı         
14:27
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor, 2-3 haftalık kapanma şart İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor, 2-3 haftalık kapanma şart         
14:26
Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil         
14:09
Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti         
13:36
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı 'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı         
12:39
MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti         
12:03
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşısının saklanabileceği dolabı gösterdi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşısının saklanabileceği dolabı gösterdi         
11:00
Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı         
10:13
Düşünceli hırsız, soymak için girdiği iş yerinde içtiği su şişesini doldurup tekrar dolaba koydu Düşünceli hırsız, soymak için girdiği iş yerinde içtiği su şişesini doldurup tekrar dolaba koydu         
10:02
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor         
09:12
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı         
07:17
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 15:03:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alevler önüne geleni yaktı; 2 traktör, 1 kamyonet, 50 ton arpa, bin adet balya ve 3 ahır kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei