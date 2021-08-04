Alevler Santrale yaklaştı - Son Dakika

Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli'de mücadele sürerken bir ilde daha yangın çıktı

Alevler Santrale yaklaştı

MUĞLA - Milas yangınında Çökertme istikametinden gelen alevler Ören'deki Kemerköy Termik Santraline yaklaştı.

Milas Beyciler mahallesinde başlayan ve Bodrum'a sirayet eden orman yangını Mazı, Çökertme ardından Milas Ören'deki Türk evleri sonrası Kemerköy Termik Santrali'ne yakın bir yerde seyrediyor.

Rüzgarın da şiddeti ile büyüyen orman yangını Ören bölgesini duman altında bıraktı. Yüzlerce metre yükseğe ulaşan dumanlar Kemerköy Termik Santrali doğru ilerlemesi tedirginliğe neden oldu.