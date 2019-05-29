Alevler sitelere 5 metre kala durduruldu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yanın lüks sitelere 5 metre kalan güçlükle söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yanın lüks sitelere 5 metre kalan güçlükle söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:59 Kaynak: İHA
Gündoğan mahallesinde bulunan bir makilik alanda yangın çıktı. Bir anda kontrolden çıkan yangın hızla büyüyerek yerleşim yerlerine ilerlemeye başladı. İtfaiye ekipleri yangının söndürmek için uzun uğraşlar verdi. Alevleri gören site sakinleri hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı. Veterinerler sitesine ve çevrede bulunana lüks sitelere 5 metre kalan yangın kontrol altına alındı. Metrelerce yükselen alevler yaklaşık 2 dönümlük alanı kül etti. 1,5 saat süren yangının ardından mahalle sakinleri ve tatilciler rahat bir nefes aldı. Yangına Muğla Büyükşehir itfaiyesi Bodrum gurup amirliğine ait 6 itfaiye aracıyla 15 itfaiye eri müdahale ederken 1 arazöz ise bölgede hazır bulundu.
Soğutma çalışmalarının ardından Jandarma ve İtfaiye ekiplerince yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - MUĞLA
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