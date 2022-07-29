Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (2) - Son Dakika
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Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (2)

29.07.2022 17:30

ALEVLER UYGULAMA OTELİNE SIÇRADIMuğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler ile Turunç mahalleleri arasındaki kara yolunun kenarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

ALEVLER UYGULAMA OTELİNE SIÇRADI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler ile Turunç mahalleleri arasındaki kara yolunun kenarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler yakındaki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'na bağlı uygulama oteli ile 1 villaya da sıçradı. Okulda ve villada kısmen hasar meydana geldi. Alevlerin tehdit ettiği 2 apart otel ile 13 ev tahliye edildi. Alevlere 7 helikopter, 4 uçak ile havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle de karadan müdahale sürüyor.

AFAD AÇIKLAMA YAPTIAFAD'dan yapılan açıklamada yangının sıçradığı otelin önceden tahliye edildiği beliritelerek, şöyle denildi: "Bölgede çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup, yaralı bulunmamaktadır. Yangına Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz"

Cavit AKGÜN-Tuğba GÜRSES/MARMARİS (Muğla),


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (2) - Son Dakika
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