Dün akşam saatlerinde Bördübet mevkiinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile ilerlemeye devam ediyor. Havadan ve karadan tüm ekiplerin müdahalesine rağmen bölgedeki şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Marmaris yangınının yönetildiği kriz merkezini, yaklaşan alevler nedeniyle tedbir amacıyla boşaltma işlemi başlatıldı. Kriz merkezi alanında bulunan iş makineleri, araçlar ve helikopter başka bölgelere kaydırılmaya başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Marmaris'te alevlerin tehdidi altındaki yangın kriz merkezi boşaltılıyor - Son Dakika

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