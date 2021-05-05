Muğla'da orman yangını: Dumandan göz gözü görmedi - Son Dakika

Muğla'nın Gökbel bölgesindeki ormanlık alanda yangın meydana geldi. Rüzgar etkisiyle yayılan alevlere müdahale amacıyla çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olay yeri görgü tanıklarının durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ekibi de gönderildi. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 11 arazöz, dozer, iki su tankeri ve 50 yangın söndürme işçisiyle yapılan müdahale sürüyor. Yangının neden çıktığı ise henüz anlaşılamadı.