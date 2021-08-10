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Alevlerden 300 koyunla 30 kilometrelik kaçış - Son Dakika

Alevlerden 300 koyunla 30 kilometrelik kaçış

10.08.2021 12:36
Alevlerden 300 koyunla 30 kilometrelik kaçış, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki yangında ailesini alıp, güvenli bölgeye ulaştıran Ramazan Tarakçı, kendisine ve yakınlarına ait 300 koyunla dağlık alandaki alevlerden 30 kilometre kaçtı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki yangında ailesini alıp, güvenli bölgeye ulaştıran Ramazan Tarakçı, kendisine ve yakınlarına ait 300 koyunla dağlık alandaki alevlerden 30 kilometre kaçtı. İlk gittiği yerde hayvanları emanet eden Tarakçı, evinin çevresindeki alevlere müdahale ettikten sonra koyunları bu kez alevlerin etrafından dolaştırıp, ahırına ulaştırdı.

Manavgat'ta, 28 Temmuz'da 4 noktada başlayan yangında birçok ev, iş yeri, ormanlık alan ve tarım arazisi zarar gördü. 10 günde kontrol altına alınıp, söndürülen yangında hayvanlar da etkilendi. Tüm olumsuzluklara rağmen yerleşim yerlerini saran alevlerden kaçış hikayeleri de yangın sonrası ortaya çıkıyor. Alevlerin yok olma noktasına getirdiği Saraçlı Mahallesi'nden de yangından kaçış hikayesi çıktı.

Ramazan Tarakçı, gece saatlerinde evlerinden uzaktaki yangının mahallelerine yaklaştığını gördü. Ailesini ve yan evde yaşayan yakınlarını uyandıran Tarakçı, önce aracıyla ailesini, eşini ve çocuklarını güvenli noktaya ulaştırdı. Ardından evine dönen Tarakçı, ahırdaki 80 küçükbaşı çıkardı. Akrabalarının hayvanlarını da yanına alan Tarakçı, 300 küçükbaşla yangının olmadığı noktaya yürümeye başladı.HAYVANLARI EMANET EDİP YANGIN BÖLGESİNE DÖNDÜDumandan dolayı gitmekte zorlanan hayvanlarla yaklaşık 10 kilometre yürüyen Ramazan Tarakçı, burada hayvanlarını yakınına emanet ederek, alevlere müdahale etmek için evinin yakınına döndü. Tarakçı, evinin önünde bulunan ormanlık alanda devam eden yangına su kesintisi nedeniyle ağaç dallarıyla saatlerce müdahale etti. Bu sırada yakınlarına da hatlardaki kesinti nedeniyle ulaşamayan Tarakçı, alevlerin evini tehdit etmediğini görünce sabaha karşı hayvanlarını bıraktığı yere doğru yola çıktı. Hayvanları yakınlarıyla birlikte yanan ormanlık alanın içinden geçiren Tarakçı, 20 kilometrelik yürüyüşün ardından hayvanlar ve yakınlarıyla eve güvenle ulaştı.'YANGININ GELDİĞİNİ ANLAYINCA HAYVANLARI SALDIK'Yangının çok hızlı ilerlediğini söyleyen Ramazan Tarakçı, "Akşamdan yangının bizim buraya geleceğini tahmin etmiştik. Gece saatlerinde yangının yaklaştığını duyduk. 15- 20 dakika içerisinde yanarak buraya kadar geldi. Yangının bize doğru geldiğini anlayınca buradan hayvanları saldık. Amcam, kardeşim ve baldızımın koyunlarını alarak buradan uzaklaştık. Orada koyunların başına birkaç kişi yerleştirip döndük. Evleri kontrol edip yangın müdahale ettik" dedi.

Yangında ailesi için endişelendiğini belirten Tarakçı, "Amcam sonra koyunların başına döndü. Burada iş bitince ben de gittim ve koyunları 15-20 kilometre yürüyerek götürdük. Yangın oraya doğru gelince tekrar yangının üst kısmından yürüyerek koyunları tekrar köye getirdik. Yanan alandan geçirerek getirdik koyunları. Bazı koyunlar bu olaydan sonra strese girdi. 1- 2 gün ilaç tedavisi yaptık. Onlar için çok mücadele ettik" diye konuştu.


Alevlerden 300 koyunla 30 kilometrelik kaçış
Alevlerden 300 koyunla 30 kilometrelik kaçış
Alevlerden 300 koyunla 30 kilometrelik kaçış
Alevlerden 300 koyunla 30 kilometrelik kaçış
Alevlerden 300 koyunla 30 kilometrelik kaçış

Manavgat, Yangın, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alevlerden 300 koyunla 30 kilometrelik kaçış - Son Dakika


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