Yangında, balkona çıkıp yardım isteyen aileyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Yangında, balkona çıkıp yardım isteyen aileyi itfaiye kurtardı

05.05.2022 16:17

BURDUR'da 3 katlı apartmanın en üst katındaki evde çıkan yangında balkona çıkarak yardım bekleyen 3 kişilik aile, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BURDUR'da 3 katlı apartmanın en üst katındaki evde çıkan yangında balkona çıkarak yardım bekleyen 3 kişilik aile, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konak Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın üst katında Faruk Özer'e ait evde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Faruk Özer, eşi Hayriye ile oğulları Mustafa, balkona çıkıp yardım istedi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenle balkona ulaşarak önce anne ve oğlunu kurtardı. Bu sırada Faruk Özer, balkon demirinin dışına çıkıp, dumandan uzaklaşmaya çalıştı. Kısa süreli panik yaşanırken, çevredekiler Özer'e beklemesi gerektiğini ve itfaiyenin kendisini de kurtaracağını söyleyerek, sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, Özer'i de kurtardı. Sağlık ekipleri aile fertlerine olay yerinde müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çalışmaları olay yerinde takip eden itfaiye ekiplerinin müdürü Mehmet Ali Ballak, "Balkonda 3 kişinin mahsur kaldığını gördük. Alevler yaklaşmak üzereydi. İlk olarak müdahale ederek onları kurtardık. Sonrasında yangını söndürdük" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Yangında, balkona çıkıp yardım isteyen aileyi itfaiye kurtardı
Yangında, balkona çıkıp yardım isteyen aileyi itfaiye kurtardı
Yangında, balkona çıkıp yardım isteyen aileyi itfaiye kurtardı
Yangında, balkona çıkıp yardım isteyen aileyi itfaiye kurtardı
Yangında, balkona çıkıp yardım isteyen aileyi itfaiye kurtardı
Yangında, balkona çıkıp yardım isteyen aileyi itfaiye kurtardı
Yangında, balkona çıkıp yardım isteyen aileyi itfaiye kurtardı
Yangında, balkona çıkıp yardım isteyen aileyi itfaiye kurtardı
Yangında, balkona çıkıp yardım isteyen aileyi itfaiye kurtardı
Yangında, balkona çıkıp yardım isteyen aileyi itfaiye kurtardı
Yangında, balkona çıkıp yardım isteyen aileyi itfaiye kurtardı
Yangında, balkona çıkıp yardım isteyen aileyi itfaiye kurtardı
Yangında, balkona çıkıp yardım isteyen aileyi itfaiye kurtardı
Yangında, balkona çıkıp yardım isteyen aileyi itfaiye kurtardı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangında, balkona çıkıp yardım isteyen aileyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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