ALEVLERDEN BALKONA SIĞINAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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ALEVLERDEN BALKONA SIĞINAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI

05.05.2022 22:14

Burdur'da 3 katlı apartmanın üst katındaki evde çıkan yangında alevlerden kaçan Özer ailesi, balkona sığındı.

Burdur'da 3 katlı apartmanın üst katındaki evde çıkan yangında alevlerden kaçan Özer ailesi, balkona sığındı. Faruk Özer, eşi Hayriye ile oğulları Mustafa'nın itfaiye merdiveniyle indirildiği sırada dumandan kaçmak için balkon demirinin dışına çıkması korkuttu.

Konak Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın üst katında Faruk Özer'e ait evde saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Faruk Özer, eşi Hayriye Özer ile oğulları Mustafa, dumandan kaçmak için balkona çıktı. Yardım isteyen aile, balkonda kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri merdivenle balkona ulaşarak ilk önce anne ve oğlunu kurtardı. Bu sırada Faruk Özer, balkon demiri dışına çıkıp, dumandan uzaklaşmaya çalıştı. Kısa süreli panik yaşanan anlarda çevredekiler Özer'e beklemesi gerektiğini ve itfaiyenin kurtaracağını söyleyerek, sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, Özer'i de yangın merdive sepetiyle kurtardı. Sağlık ekipleri aile fertlerine ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdürü Mehmet Ali Ballak, "Balkonda 3 kişinin mahsur kaldığını gördük. Alevler yaklaşmak üzereydi. İlk olarak müdahale ederek onları kurtardık. Sonrasında yangını söndürdük" dedi.

ALEVLERDEN BALKONA SIĞINAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI
ALEVLERDEN BALKONA SIĞINAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI
ALEVLERDEN BALKONA SIĞINAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI
ALEVLERDEN BALKONA SIĞINAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI

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İtfaiye, Yangın, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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