Alevlerden kaçıp, hortumdan sızan suya sığınan kaplumbağa kurtarılamadı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 gün önce makilik alanda çıkan yangında, alevlerden kaçıp, bahçe hortumundan sızan suyun altına giren kaplumbağanın fotoğrafı yürek burktu.

Nebiler Mahallesi'nde geçtiğimiz gün makilik alanda başlayan yangın sırasında alevlerden kaçan bir kaplumbağanın, orman işçisi tarafından çekilen ilgi çekici bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğrafta, bir arıcı tarafından araziye çekildiği öğrenilen bahçe hortumunun yanında görülen kaplumbağanın, yangında hasar gören hortumdan fışkıran suyla serinlemeye çalıştığı görülüyor.

Orman işçilerinin korumaya aldığı ve Serik Orman İşletme Müdürlüğünde tedaviye alınan kaplumbağanın müdahaleye rağmen bugün yaşam savaşını kaybettiği bildirildi.

Kaplumbağanın kurtarılamaması nedeniyle Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan personel de üzüntü yaşadı.

Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmasını isteyen yetkililer, yaşanan bir yangında sadece ağaçların değil, ormandaki çok sayıda canlının da zarar gördüğünü vurguladı.

Yangın

Serik ilçesinde 24 Ağustos'ta makilik alanda başlayan yangın yerleşim alanlarını da tehdit etmiş, yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya itfaiyesinin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile söndürülmüştü.

Yangında yaklaşık 5 hektar makilik alan, zeytinlik, 5 ahır, buğday ve saman balyaları bulunan depolar ile bir römork ve zirai aletler hasar görmüştü.