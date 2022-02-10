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Alevlerden kaçıp kurtarılmayı beklediler...Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında böyle mahsur kaldılar - Son Dakika

Alevlerden kaçıp kurtarılmayı beklediler...Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında böyle mahsur kaldılar

10.02.2022 10:54

Alevlerden kaçıp kurtarılmayı beklediler.

Alevlerden kaçıp kurtarılmayı beklediler...Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında böyle mahsur kaldılar

Mahsur kalan çalışanları itfaiye ekipleri pencerelerden tahliye etti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir otel lojmanının 3. katında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın sırasında odalarında mahsur kalan otel çalışanları, itfaiye görevlileri tarafından pencerelerden alınarak kurtarıldılar.

Aşağı Hisar Mahallesi 4533 sokak üzerinde bulunan otel lojmanının 3. katında geçtiğimiz gün çıkan yangın, korkuya neden oldu. Bir taraftan yangını söndürmek için çaba harcayan itfaiye ekipleri, bir taraftan da mahsur kalan personelin kurtarılması için çalıştı. Yanan 3. katın penceresine çıkan bir otel çalışanı, pencereye çıkarak yardım isterken, itfaiye görevlileri itfaiyenin merdiveni yardımıyla bulunduğu yerden aldı. Binada mahsur kalan 3 kişi kurtarılırken, olay yerine gelen ambulanslarda yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Alevlerden kaçıp kurtarılmayı beklediler...Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında böyle mahsur kaldılar
Alevlerden kaçıp kurtarılmayı beklediler...Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında böyle mahsur kaldılar
Alevlerden kaçıp kurtarılmayı beklediler...Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında böyle mahsur kaldılar

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İtfaiye, Antalya, Yangın, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alevlerden kaçıp kurtarılmayı beklediler...Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında böyle mahsur kaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alevlerden kaçıp kurtarılmayı beklediler...Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında böyle mahsur kaldılar - Son Dakika
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