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Alevlerden kendini ıslatarak kurtulan ormancı Ümit Işıkel, yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika

Alevlerden kendini ıslatarak kurtulan ormancı Ümit Işıkel, yaşadıklarını anlattı Açıklaması

11.08.2021 12:20
Alevlerden kendini ıslatarak kurtulan ormancı Ümit Işıkel, yaşadıklarını anlattı Açıklaması, System.String[]

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınına müdahale için Eskişehir'den bölgeye giden ekipte yer alan ve rüzgarın etkisiyle yükselen alevlerin arasında kalarak kolundan ve boynundan yaralanan Ümit Işıkel, arkadaşlarının yanına döneceği günü bekliyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınına müdahale için Eskişehir'den bölgeye giden ekipte yer alan ve rüzgarın etkisiyle yükselen alevlerin arasında kalarak kolundan ve boynundan yaralanan Ümit Işıkel, arkadaşlarının yanına döneceği günü bekliyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Kocakır Yangın Müdahale Ekibi, 28 Temmuz'da Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için bölgeye gitti. Ertesi gün Aydıncık ilçesine ulaşan ekipteki 15 yıllık su ikmal operatörü Ümit Işıkel, alevlerle mücadeleye başladı.

Yangının, ilçedeki sivil yerleşim bölgesine geçmesine izin vermemek için başlatılan müdahale sırasında rüzgarın ters esmesiyle Işıkel ve arkadaşları, alevlerin arasında kaldı. Kendini ve arazözü ıslatarak ateşten korunmaya çalışan Işıkel, bu sırada alevler nedeniyle boynundan ve kolundan yaralandı.

Arazözün kendini koruma sistemi sayesinde alevlerin içinden çıkan ekipte yaralanan tek kişi olan Ümit Işıkel'e Aydıncık Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalede ikinci derece yanık teşhisi kondu.

Buna rağmen görevinin başına dönen Işıkel, bölgedeki alevlerin söndürülmesine destek verdi. Mersin'in ardından Muğla'daki orman yangınlarında da görev alan Işıkel, yaralarının kötüleşmesinin ardından Eskişehir'e döndü. Tecrübeli ormancı Işıkel iyileşerek arkadaşlarına destek için bölgeye gideceği günü bekliyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Kocakır Yangın Müdahale Ekibi'nde görevli Işıkel, AA muhabirine, 28 Temmuz'da Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için Eskişehir'den hareket ettiklerini belirterek, 29 Temmuz'da alevlerle mücadeleye başladıklarını söyledi.

İlçeyi yangından kurtarmak için konumlandıklarını anlatan Işıkel, şöyle konuştu:

"Müdahale esnasında rüzgarın dönmesiyle ateşin içinde kaldık. Komple kendimi ıslattım. Islak olmama rağmen kolum ve boynum yandı. Arazözümüzü ıslattım. Arkamızda bir araç daha vardı. Onu da ıslattım. Araçların yanmasını engellemek için bunu yaptım. Baktık ki ateşi engelleyemeyeceğiz. Arazöze bindik. Araçlarda kendini koruma sistemi var. Arazöz bu sistem sayesinden her yerini ıslatıyor. Onu açarak ateşin içinden çıktık. Ateşin içinden çıkınca yaralanmam nedeniyle Aydıncık Devlet Hastanesine gittim. Pansuman edildi. Daha sonra görevimin başına döndüm. Mersin'deki yangının sönmesinin ardından Eskişehir'e geldim."

"Doğa sevgisi olmayan kişi vatanını sevmez"

Ümit Işıkel, Eskişehir'e geldikten 5 gün sonra da Muğla'nın Yatağan ilçesindeki yangına müdahale için yola çıktıklarını dile getirdi.

Yaralarda kabarmaların meydana geldiğini ifade eden Işıkel, şunları aktardı:

"Yaralarımın durumu iyiye gitmediği için hastaneden rapor verdiler. Yaranın mikrop kapma durumu olduğundan istemeye istemeye Eskişehir'e döndüm. Arkadaşlarım orada kaldı. Yeniden oradaki arkadaşlarımın yanına dönmeyi istiyorum. Aklım hala orada. Her gün arkadaşlarımla görüşüyorum. Doğa sevgisi olmayan kişi vatanını sevmez. Bizim işimiz doğayla, ormanla, ağaçlarla. İşimi severek yapıyorum. Ağaçlar yanarken gözümüz hiçbir şey görmüyor. O alevleri söndürmek için ateşin içine dalıyoruz. Kendimize zarar geleceği aklımızın ucundan geçmiyor. Ormanın içinde ağaçlarla birlikte birçok canlı var. Canlıları kurtarmak için gözümüz hiçbir şey görmüyor. Mersin'deyken 4 gün boyunca neredeyse hiç uyumadım."

Işıkel, 15 yıldır sürdürdüğü görevinden ilk kez böylesine büyük bir yangın gördüğünü sözlerine ekledi.

Alevlerden kendini ıslatarak kurtulan ormancı Ümit Işıkel, yaşadıklarını anlattı Açıklaması
Alevlerden kendini ıslatarak kurtulan ormancı Ümit Işıkel, yaşadıklarını anlattı Açıklaması
Alevlerden kendini ıslatarak kurtulan ormancı Ümit Işıkel, yaşadıklarını anlattı Açıklaması
Alevlerden kendini ıslatarak kurtulan ormancı Ümit Işıkel, yaşadıklarını anlattı Açıklaması
Alevlerden kendini ıslatarak kurtulan ormancı Ümit Işıkel, yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Orman Bölge Müdürlüğü, Eskişehir, Yangın, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alevlerden kendini ıslatarak kurtulan ormancı Ümit Işıkel, yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika


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