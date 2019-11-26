Son Dakika › Dünya › Alevlerden kurtarılan koala Lewis tüm çabalara rağmen kurtarılamadı - Son Dakika Dünya
Alevlerden kurtarılan koala Lewis tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
6 saat önce
Avustralya'da yangından kurtarılan ve Lewis adı verilen koala tüm çabalara rağmen öldü
Avustralya'da yangından kurtarılan ve Lewis adı verilen koala tüm çabalara rağmen öldü. Bir kadın tarafından kurtarılma görüntüleri viral olan koalanın bakıma alındığı hastane yetkilileri Lewis'in yanıkları ile ilgili yoğun bir tedavi uygulandığını fakat yaralarının iyileşmesinin imkansız olduğu görüldüğü için iğneyle uyutulduğunu açıkladı.
Port Macquarie Koala Hastanesi'nden yapılan açıklamada Lewis'in yanıklarının kontrolü ve bandajlarının değişimi için genel anestezi uyguladıklarını fakat yaralarının giderek daha kötüleştiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:39
Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti Şişli'de öldürülen İranlı'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti: Yozlaşmış komutanların kökünü kazıyacağım Uluslararası Af Örgütü: İran'da gösteriler sırasında en az 143 kişi hayatını kaybetti