Alevlerden kurtulan 'Pamuk' tavşana gözleri gibi bakıyorlar - Son Dakika

Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca Köyü'nde 28 Temmuz'da başlayıp yaklaşık 3 gün sonunda tamamen söndürülen orman yangınında alevler arasından kurtulup hayatta kalmayı başaran bir tavşan, Bozan ailesine sığındı. Renginden dolayı tavşana 'Pamuk' adını veren aile, tavşana gözleri gibi bakıyor.

Merkeze bağlı Kazmaca Köyü Meydan Mahallesi'nde 28 Temmuz günü saat 15.15'te başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 kilometrelik bir alanı etkisi altına almıştı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alınıp tamamen söndürülen ve soğutma çalışması tamamlanan bölgede alevlerin arasından kaçıp hayatta kalmayı başaran bir tavşan Kadirli İlçesi Karatepe Köyü Çakıcılar Mahallesi'nde bağ evi bulunan Ergun ve Hacer Bozan ailesine sığındı. Renginden dolayı 'Pamuk' adını verdikleri tavşana gözleri gibi bakan Bozan ailesi tavşanı elleriyle beslemeyi de ihmal etmiyor.

'Pamuk' adını verdikleri tavşanının başlarda ürkek olduğunu daha sonra kendilerine alıştıklarını ifade eden Ergun Bozan, "Yangın bittikten sonra gece saat 00.00 sıralarında baktım yolda beyaz bir şey yatıyor. Köpek midir diye yaklaşınca baktım ki tavşan. Ayakları falan siyahtı muhtemel yangın alanından kaçmış. Komşuların av köpekleri var onlardan korumak için gözüne lamba tutarak yakaladık. Hanım hayvan korumadan birilerine müracaat etmiş, telefon numaramızı aldılar. Dönüş yapacaklarını söylemişler. Çok ürkek ama bize de alıştı. Marul aldık. Besliyoruz" diye konuştu. - OSMANİYE