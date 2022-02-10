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Alevlerden kurtulmaya çalışan genç kız üçüncü kattan atladı - Son Dakika

Alevlerden kurtulmaya çalışan genç kız üçüncü kattan atladı

10.02.2022 21:55

Kastamonu'da 3 katlı bir binada sobadaki kıvılcımların sıçraması neticesinde yangın çıktı.

Kastamonu'da 3 katlı bir binada sobadaki kıvılcımların sıçraması neticesinde yangın çıktı. Alevlerden kurtulmak için 3'üncü kattan atlayan geç kız yaralandı.

Olay, Kastamonu Honsalar Mahallesi Yakamercanı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın 3'ncü katındaki evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını fark eden devriye halindeki bekçinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ALEVLERDEN KURTULMAK İÇİN 3'ÜNCÜ KATTAN ATLADI

Yangın sırasında evde bulunan Afganistan uyruklu Farnoş Yakubi isimli genç kız, alevlerden kurtulmak için camı kırarak yardım isterken, kardeşi Suhrap Yakubi pencereden atladı. 3'üncü kattan atlayan Suhrap Yakubi, yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan geç kız, hastaneye kaldırıldı. Alevler arasında mahsur kalan ve yardım isteyen Farnoş Yakubi'nin yardımına ise o sırada spor salonunda antrenman yapan gençler yetişti.

PENCEREDEN SARKAN GENÇ KIZI TIRMANARAK KURTARDI

Jalaleddün Sorkhabi adlı Afgan uyruklu genç, parmaklıklara tırmanarak pencereden sarkan Farnoş Yakubi'yi arkadaşlarının da yardımıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Pencereden sarkan kızı tırmanarak kurtardığını söyleyen Jalaleddün Sorkhabi, "Camdan sarkan birisini gördük. Korkudan pencerenin camını kırmış yardım istiyordu. Ben dışarıdan doğru cama tırmandım. Camdan sarkan kıza yardımcı oldum, elimle tutup inmesini sağladım. Camdan inerken düştü ama Allah'tan bir şey olmadı. Sonra ambulans geldi ve tedavi olmak üzere hastaneye gitti" dedi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(Vedat Yunus İkizoğlu/ İHA)

Alevlerden kurtulmaya çalışan genç kız üçüncü kattan atladı
Alevlerden kurtulmaya çalışan genç kız üçüncü kattan atladı
Alevlerden kurtulmaya çalışan genç kız üçüncü kattan atladı

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Kastamonu, Ambulans, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alevlerden kurtulmaya çalışan genç kız üçüncü kattan atladı - Son Dakika


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